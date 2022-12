Traseul Revolutiei, proiect de 4,3 milioane de euro, intra in consultare publica

Primaria Timisoara invita timisorenii la consultari pentru proiectul Traseul Revolutiei. Ceea ce se doreste a fi "primul proiect al Timisoarei care pune in valoare amintirea momentelor din Decembrie 1989" are deja asigurata o finantare de 4,3 milioane de euro prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Proiectantii au publicat prima varianta a proiectului pe platforma primariei, iar pana pe 21 ianuarie asteapta pareri si sugestii."Clipa in care s-a strigat libertate in 1989 a ... citeste toata stirea