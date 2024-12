Tratament cu plasma pentru afectiunile ortopedice, doar la Spitalul CF Timisoara

Centrifuga este aparatul indispensabil pentru separarea si obtinerea plasmei imbogatite. Dispozitivul a fost achizitionat in urma cu cateva saptamani si functioneaza in cadrul Cabinetului de Ortopedie din Ambulatoriul Spitalului Clinic CF Timisoara."Aparatul separa, prin rotatie rapida, componentele sangelui: plasma, care este bogata in trombocite si factori de crestere, stratul leucocitar si globulele rosii. Dupa centrifugare, se izoleaza plasma bogata in trombocite, care va fi administrata ... citește toată știrea