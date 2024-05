Tratament pentru oras: Lugojul a mai avut un primar medic intre 1933-1938

Este 2024, an de alegeri! Iar faptul ca Dr. Erwin Floroni isi lasa pozitia de chirurg si intra in "arena" administratiei publice, pe functia de primar, pare ceva iesit din comun pentru peisajul lugojean actual. Ne referim la faptul ca el nu este candidatul tipic, "politician de cariera", cu o caracatita de partid in spate. Ba din contra, este un medic bun, cu o cariera de aproape 20 de ani la Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj, cu domiciliul in Lugoj si care, implicit, se confrunta ... citește toată știrea