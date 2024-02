Trecatorii au sunat speriati la 112. Un barbat a fost amendat fiindca se plimba in centrul Aradului cu un pistol de jucarie

Mai multi oameni au sunat la Politie pentru a sesiza ca un barbat se plimba prin centrul orasului Arad cu un pistol in mana. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca pistolul este de jucarie, iar barbatul care il acea asupra sa a fost amendat cu 1.000 de lei pentru tulburarea ordinii si linistii publice."Avand in vedere imaginile aparute in spatiul public, Compartimentul Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arad este abilitat sa comunice urmatoarele : La ... citește toată știrea