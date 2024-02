Trecere de pietoni care duce in boschete, la Timisoara! - video

Incredibil, dar adevarat, la Timisoara! Pe strada Bujorilor, spre iesire din oras, in directia liniei ferate, in zona unitatilor militare si a hypermarket-urilor, niste drumari "ingeniosi" au facut o trecere de pietoni care duce intr-un boschete si in magistrala de apa.Judecata celor care au vopsite zebra o fi fost cam asa: omul iese cu sacosa plina din magazin si trebuie sa aiba un loc al sau sigur pe unde sa traverseze strada, cum este normal si civilizat intr-un oras ca Timisoara.Se pare ... citește toată știrea