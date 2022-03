Trei ani de inchisoare pentru un politist care a retinut permisul unei femeie, desi aceasta nu a comis nicio ilegalitate, ca sa ii faca un bine sotului

Un politist din Timis a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru ca, in loc sa il amendeze si sa ii ia permisul unui sofer care a depasit viteza, i-a luat permisul sotiei barbatului.Politistul a fost trimis in judecata pentru ca in cursul anului 2015, dupa ce l-a prins pe un sofer de la o multinationala din Sannicolau Mare conducand cu 131 km/h prin localitate, a amendat-o pe sotia barbatului, astfel incat soferul sa nu ramana fara loc de munca.Femeia a ... citeste toata stirea