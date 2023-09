Un consilier de vanzari de la SC Autoglobus 2000 SRL Timisoara, dealer autorizat pentru Opel, Citroen si Iveco, a fost condamnat la 3 ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, precum si despagubirea mai multor clienti care au achitat autoturisme in avans cu aproape 900.000 de lei.Dragan Sorin Sebastian, din Jimbolia, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, in 31.01.2023, sub masura preventiva a ... citeste toata stirea