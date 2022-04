Trei barbati din Ungaria cercetati dupa ce au inselat 80 de romani care cautau pastile pentru boli precum cancer sau hepatita C

PastileGrav bolnavi, lasati fara bani si... fara medicamente care ii tineau in viata! Trei barbati din Ungaria au inselat 80 de romani care cautau pe internet pastile pentru boli grave, chiar cancer. Le luau banii, dar nu le dadeau si medicamentele. Asociatiile de pacienti acuza statul roman ca de ani de zile este complice la astfel de inselatorii, tocmai pentru ca medicamentele nu se pot gasi aici.Cei trei suspecti ar fi construit trei site-uri, doua gazduite in Marea Britanie si unul in ... citeste toata stirea