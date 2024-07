Trei camioane ale firmei care se ocupa de reabilitarea caii ferate Timisoara- Lugoj au ars in totalitate, in urma unui scurtcircuit

Trei camioane ale firmei care se ocupa de reabilitarea liniei de cale ferata Timisoara - Lugoj, au ars in totalitate intr-un incendiu. Acestea se aflau parcate in zona localitatii Chizatau din judetul Timis, iar focul a pornit, cel mai probabil de la un scurtcircuit.Localnicii au sunat la numarul de urgenta 112, cand au vazut un fum gros in zona santierului si au auzit zgomot. La fata locului au sosit imediat echipaje de pompieri care au ... citește toată știrea