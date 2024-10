Trei copii, dati in urmarire nationala, dupa ce au fost pierduti de bona care ii avea in grija

Trei copii de 11, 9 si 7 ani, frati, care erau supravegheati de o bona, au fost dati disparuti din satul Santandrei, judetul Hunedoara. Cei trei minori sunt acum cautati de politisti, ei fiind dati in urmarire nationala."La data de 14 octombrie 2024, in jurul orei 17.00, Politia Orasului Simeria a fost sesizata telefonic de un barbat din satul Santandrei, cu privire la faptul ca astazi, in jurul orei 16:00, bona celor trei copii ai sai, Martian Rania Adriana, in varsta de 11 ani, Martian ... citește toată știrea