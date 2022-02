Trei copii raniti, intre care un bebelus de 6 luni, dupa un accident pe o sosea din vestul tarii. Foto

Doua masini s-au izbit puternic duminica dupa-amiaza, iar in urma impactului o familie intreaga a ajuns la spital.Accidentul a avut loc pe soseaua care leaga Aradul de Oradea in zona domeniului Lupas. In urma ciocnirii, unul dintre autoturisme s-a rasturnat pe marginea drumului. Cinci oameni au fost raniti, printre care si trei copilasi.Cel mai mic este un bebelus de numai 6 luni, iar ceilalti au 3, respectiv 11 ani. Toti au fost preluati de ambulante si transportati la spital.De asemenea, ... citeste toata stirea