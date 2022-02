Clipe de panica intr-un bloc din Timisoara. Trei copii si parintii lor au ajuns la spital, dupa ce s-ar fi intoxicat in urma unei deratizari.O familie din Timisoara formata din 3 copii si 2 adulti a ajuns, joi dupa-amiaza, la spital.Barbatului i s-a facut rau dupa ce a intrat in locuinta in care s-a facut dezinsectie.Tatal a fost transportat la Spitalul Judetean din Timisoara, iar mama si copiii la Spitalul Louis ... citeste toata stirea