Trei membri ai celebrei formatii Suie Paparude au suferit rani usoare in urma unui accident de circulatie petrecut pe strada Simion Barnutiu din Timisoara.Masina lor a fost lovita din spate de o autoutilitara, in timp ce se afla la semafor. Incidentul a avut loc inainte de un concert programat pentru aceeasi seara, scrie stirileprotv.ro.Accidentul s-a petrecut, joi dupa-masa, in jurul orei 15, pe strada Simion Barnutiu din Timisoara, in timp ce membrii formatiei Suie Paparude se aflau in ... citeste toata stirea