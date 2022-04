Trei milioane de lei vor fi alocati de CJ Timis pentru bugetul participativ pe 2022

Consiliul Judetean Timis va aloca in acest an suma de trei milioane de lei pentru o noua editie a bugetului participativ. Consilierii judeteni au aprobat regulamentul de organizare, in perioada urmatoare se vor stabili si detaliile aferente initiativei.Cetatenii Timisului vor putea in 2022 sa aleaga proiecte finantate din bugetul judetului in valoare de trei milioane de lei. Consiliul Judetean a aprobat modul de desfasurare al bugetului participativ, dupa editia de anul precedent.Alesii ... citeste toata stirea