Trei oferte pentru constructia pasajului Slavici-Polona

Primaria Timisoara are in evaluare ofertele depuse pentru constructia pasajului Slavici-Polona. Licitatia pentru Proiectul Tehnic (PT) si executie este gata si, in total, au fost depuse trei oferte, care sunt in prezent analizate de comisia de specialitate.Proiectul municipalitatii reprezinta o investitie majora pentru asigurarea unei legaturi mai rapide si mai sigure cu zona Polona, zona industriala si localitatile limitrofe. Pasajul actual, aflat intr-o stare avansata de degradare, va fi