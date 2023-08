Pompieri, sirene, ample desfasurari de forte. Vor fi trei ore de foc in Iulius Town, luni, 7 august, cand va avea loc un amplu exercitiu al ISU Timis. Echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis (ISU Timis) vor "interveni" in ansamblul mixt Iulius Town. Este vorba despre un exercitiu complex, in conditii cat mai apropiate de o situatie reala.De la ora 9.30, in Iulius Town vor suna sirenele, insa nu este motiv de panica pentru ca va fi vorba despre un ... citeste toata stirea