Trei persoane au fost ranite dupa ce o masina a trecut peste scuarul dintr-un sens giratoriu

Trei persoane au ajuns de urgenta la spital, luni seara, dupa ce masina in care se aflau a trecut peste scoarul unui sens giratoriu, pe soseaua de centura a municipiului Deva. In accident a mai fost implicata si o a doua masina. Cei doi soferi nu au avit nevoie de ingrijiri medicale."Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta seara, in Deva, pe soseaua de centura, intr-un sens giratoriu din zona cartierului Dorobanti. Pompierii Detasamentului Deva au ... citește toată știrea