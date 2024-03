Trei persoane ranite, in urma unui accident grav, pe Centura Timisoarei

Un grav accident de circulatie a avut loc pe Centura Timisoarei, luni seara. Un barbat in varsta de 25 de ani a provocat o coliziune care a dus la ranirea a trei persoane. Potrivit politiei, barbatul conducea un autoturism pe Centura Timisoarei dinspre Calea Aradului spre Dumbravita, dar a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune frontala cu un alt autovehicul condus de o tanara in varsta de 22 de ani, care se deplasa ... citește toată știrea