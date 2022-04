Trei proiecte in scolile si liceele din Arad desfasurate de studentii Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad.

Liga Studentilor UVVG a demarat trei proiecte educationale in scolile si liceele din Arad: "O.P.A - OPRESTE, PRIVESTE, ASCULTA" , in parteneriat cu Facultatea de Stiinte Juridice si Facultatea de Stiinte Socio-Umane; "Actiune pentru Sanatatea Orala", in parteneriat cu Facultatea de Stomatologie si Crucea Rosie; Campanie Antidrog "Nu aluneca" - primul capitol din proiectul "Sanatatea Tinerilor", in parteneriat cu Facultatea de Medicina, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Stiinte Juridice, ... citeste toata stirea