Trei proiecte noi ale CJT. Unde pot fi consultate?

Consiliul Judetean Timis a lansat in data de 8.10.2024, in transparenta decizionala, conform Legii nr. 52/2003, trei proiecte de hotarari.Primul dintre ele face referire la aprobarea preturilor medii ale unor produse agricole pentru anul fiscal 2025. Acestea sunt luate in calcul la stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor, iar valoarea lor se face tinand cont si de propunerile transmise de Directia pentru Agricultura Judeteana Timis. Documentatia poate fi consultata pe ... citește toată știrea