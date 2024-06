Trei tineri arestati pentru tentativa de omor, dupa ce au lovit un cunoscut in cap cu bate, pe o strada din Caransebes

Trei tineri au fost arestati pentru tentativa de omor, fiind acuzati ca au lovit un cunoscut in cap cu bate, pe o strada din Caransebes."Astazi, 24 iunie, 3 tineri cu varste cuprinse intre 17 si 29 de ani, din Caransebes, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, de Tribunalul Caras-Severin, pentru tentativa la infractiunea de omor", anunta, luni seara, IPJ Caras-Severin.Sursa citata a precizat ca cei in cauza sunt banuiti ca vineri, 21 iunie, in jurul orei 13.00, in timp ce se aflau pe ... citește toată știrea