Trei tineri au fost raniti intr-un accident rutier provocat de un tanar din Dolj care a consumat alcool si droguri si avea permisul auto anulat

Un tanar de 29 de ani a provocat un accident rutier pe DN7, in localitatea Vetel din judetul Hunedoara, apoi a fugit de la locul impactului. A fost, insa, prins la 200 de metri distanta. Agentii au constatat ca acesta avea permisul de conducere anulat, consumase alcool si droguri. In urma accidentului, atat soferul, cat si o femeie care conducea celalalt autoturism implicat, precum si un pasager de 15 ani au fost raniti, scrie news.ro."La data de 04 iulie 2024, in jurul orei 09:00, politistii ... citește toată știrea