La data de 29 august a.c., in jurul orei 22:40, politistii Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara au depistat pe strada Polona din municipiu, un tanar in varsta de 22 de ani, care avea un comportament suspect.In urma controlului corporal efectuat de catre politisti, acestia au identificat asupra sa 2 pliculete ce contineau o materie vegetala de culoare verde oliv.Materia vegetala a fost ridicata si sigilata, fiind predata lucratorilor B.C.C.O. in vederea continuarii cercetarilor.La data de 30 ... citeste toata stirea