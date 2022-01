Trei trenuri, afectate de temperaturile scazute pe raza Regionalei CF Timisoara

CFR anunta, marti, ca intreaga infrastructura de transport este operationala, dar necesita verificari suplimentare care pot duce la intarzieri. Circulatia se face in conditii de iarna si temperaturi extrem de scazute, inregistrandu-se minus 23 de grade Celsius. Marti, trei trenuri au fost afectate de deficiente in alimentarea liniei de contact in statia Livezeni."Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA informeaza publicul ca traficul feroviar pe raza Regionalelor Iasi, Cluj, Timisoara, ... citeste toata stirea