Trenul de la Timisoara la Mangalia s-a stricat pe drum, in Caras Severin, acolo unde a ramas blocat, din cauza ca pantograful nu mai functioneaza. 120 de oameni stau in vagoanele fara curent si aer conditionat.In urma unor defectiuni tehnice la pantograf, trenul IR 1992 care circula pe sectia CF 100 Timisoara - Mangalia, stationeaza in linie curenta intre statiile CF Jena si Cavaran, judetul Caras ... citeste toata stirea