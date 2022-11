Treziti-va! Primele doua puncte pierdute dupa 12 victorii consecutive, in Divizia D

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Lugoj a slabit motoarele pentru prima data dupa 12 etape, neintrerupte, fara infrangere, in turul actualului sezon competitional.Fotbalistii antrenati de Arpad Laczko (principal), Dafin Danciu (secund) si Gabriel Bota (antrenor portari) au risipit doua puncte in fata propriilor suporteri, in confruntarea cu formatia CS Sinandrei Carani (locul 4, cu 30 p.), sambata, 5 noiembrie, in cadrul etapei cu numarul 15.Lugojenii au reusit doar un egal (1-1), ... citeste toata stirea