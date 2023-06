Municipalitatea timisoreana a anuntat ca, in prima instanta, Tribunalul Timis a respins cererea de demolare in disputa pe care primaria o are cu reprezentantii clubului No Name. Institutia a cerut demolarea constructiilor care ocupa domeniul public in zona respectivei baze.Societatea care detine locatia, Soldado SRL a adresat in 22 mai 2023, catre Tribunal, o cerere de suspendare a dispozitiei primarului Dominic Fritz, care cerea realizarea demolarii.In 13 iunie 2023, Tribunalul Timis a ... citeste toata stirea