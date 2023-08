Ziua Independentei Ucrainei va fi sarbatorita pentru al doilea an consecutive si la Timisoara. Evenimentul organizat de Flight Over Borders va ava loc in 24 august, in Iulius Garden, iar punctul principal de atractie va fi concertul sustinut de formatia ucraineana Druga Rika."Flight Over Borders exploreaza tema granitelor si a dialogului, prin intermediul artelor. In anul in care Timisoara este Capitala Europeana a Culturii, proiectul Fundatiei Flight isi propune sa aduca in prim plan teme ... citeste toata stirea