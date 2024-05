Trupa timisoreana The Bandits lanseaza o melodie noua si se pregateste de Gala Uniter.

Nu Uita este numele piesei de pe albumul doi, iar membrii trupei: Sorin Stroie-chitara, Alexandru Munteanu-tobe, Tibor Aranyi-bass si Razvan Munteanu-voce, au produs piesa la studioul Music Hub TM. Piesa este o balada rock atipica pentru stilul The Bandits, este produsa de chitaristul trupei Sorin Stroie, masterizata de Remus Gaspar, iar videoclipul este produs de Darius Istrate.Sambata 25 mai, de la ora 21:00, The Bandits vor fi prezenti in cel mai vestic punct din Romania, localitatea Beba ... citește toată știrea