Sursa foto: Caroll Med HunedoaraMedicul de 31 de ani Alin Popescu din Deva, care s-a inecat in Lacul Gozna din judetul Caras-Severin, a fost gasit, joi, cu ajutorul unui echipament de detectie foarte performant, unic in Romania, bazat pe inteligenta artificiala. Acesta a fost folosit pentru prima data de salvamontistii din judetul Gorj, in conditiile in care suprafata lacului este una mare, iar vizibilitatea e zero, scrie news.ro."O echipa de salvatori din cadrul Serviciului Salvamont al ... citeste toata stirea