Trupul unui barbat a fost gasit, vineri dupa-amiaza, de echipele de cautare-salvare in raul Mures, in zona Periam - Igris, in a cincea zi a cautarilor declansate dupa ce o barca s-a rasturnat, patru persoane fiind date disparute. Corpul urmeaza sa fie identificat."Pe sectorul de cautare Periam-Igris, pe raul Mures, a fost identificat trupul unei persoane de sex masculin. ... citeste toata stirea