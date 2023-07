Descoperire socanta la Arad! Cadavrul unui barbat de aproximativ 30 de ani a fost scos, vineri, din zona Port Arthur a raului Mures. Pentru moment nu se cunoaste identitatea victimei si nici conditiile in care a survenit decesul.Din informatiile existente, acesta nu prezinta urme vizibile de violenta."Astazi, in jurul orei 10:20, prin 112, a fost sesizata prezenta unui cadavru in raul ... citeste toata stirea