TSD Timisoara - actiune de incurajare a cititului in Timisoara

Echipa TSD Timisoara a organizat sambata, 26 noiembrie 2022, o actiune de incurajare a cititului in orasul de pe Bega!De luna educatiei, am impartit carti si zambete in centrul orasului. Incurajam cititul pentru toate varstele, dovada fiind faptul ca cel mai tanar cititor, care a trecut pe la standul nostru, avea numai cateva luni, iar cel mai experimentat cititor avea 78 de ani.Senatorul Sebastian Raducanu si consilierul judetean Alexandru Iovescu s-au alaturat initiativei noastre de ... citeste toata stirea