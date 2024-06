Tu alegi! Unde poti vedea lista completa a candidatilor din judetul Timis

Alegatorii timiseni, in numar de 630.018, sunt asteptati la urne duminica, 9 iunie, intre orele 7-22, in 616 sectii de votare, din care 207 se afla in municipiul Timisoara.Pentru alegerile europarlamentare, vor fi repartizate in Timis 692.975 de buletine de vot, iar pentru cele locale - 698.003 de patru ori, adica 2.792.012. Fiecare alegator va primi cinci buletine de vot, cate unul pentru primar, consilieri locali, presedinte de consiliu judetean, consilieri judeteni si europarlamentari. ... citește toată știrea