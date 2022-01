Tulpina hibrida de coronavirus identificata de oamenii de stiinta. Deja au fost descoperite 25 de cazuri de infectare

O noua tulpina de coronavirus a fost descoperita in Cipru.Noua varianta a fost denumita Deltacron si are aceeasi baza genetica a variantei Delta, alaturi de o parte dintre mutatiile tulpinei Omicron.Oamenii de stiinta au identificat tulpina la 25 de persoane, 11 dintre ei fiind pacienti spitalizati, iar restul au simptome usoare, scrie antena3.ro.Datele legate de Deltacron au fost trimise deja pentru studiu, comunitatii stiintifice internationale."Vom vedea in viitor daca aceasta tulpina ... citeste toata stirea