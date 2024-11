Tunelurile de pe Margina - Holdea, unice in Romania

Echipele UMB si ale partenerului bosniac Euro-Asfalt continua lucrarile la portalurile de acces/iesire ale tunelurilor de pe sectorul Margina - Holdea al autostrazii A1 Lugoj - Deva.Cele doua structuri vor fi unice in Romania, prin prisma deschiderii foarte mari de intrare in tuneluri. Practic, de pe autostrada se va intra direct in tunel, pe doua benzi si pe banda de urgenta (11,35 metri/sens).Cand va incepe efectiv forarea tunelului 1, se va lucra pe o lungime de 75 de centimetri sau ... citește toată știrea