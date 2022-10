Tunuri de zapada de 36.000 de euro bucata, vandalizate pe partiile de pe Muntele Mic

Paguba de mii de euro pe domeniul schiabil de la Muntele Mic, din Caras Severin. Mai multe tunuri de zapada au fost distruse, dupa ce hotii au taiat si au furat cablurile electrice si cele de date.Este vorba despre tunurile de zapada de pe partiile de schi ale familiei lui Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean Caras Severin."Dupa cum stiti, noi am am pregatit toate partiile si am facut toate verificarile pentru urmatorul sezon de iarna, dar surpriza...Oamenii "de bine" au furat ... citeste toata stirea