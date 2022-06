Tur ciclist de la Timisoara la Szeged, pentru promovarea unor investitii in infrastructura

Iubitorii tururilor cu bicicleta vor avea parte in acest sfarsit de saptamana de o iesire speciala, de la Timisoara pana la Szeged si inapoi. Traseul propus de organizatori are o lungime de aproximativ 300 de kilometri. Pe langa placerea de a pedala, scopul turului este promovarea catorva investitii majore in infrastructura.In zilele de 18 si 19 iunie, pasionatii de ciclism vor putea lua parte la prima editie a turului ciclist "Bartok Bela", pe ruta Timisoara-Szeged.Evenimentul este ... citeste toata stirea