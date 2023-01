Turam motoarele mici! CSM Lugoj va avea sectie de karting

Interesul publicului din Lugoj pentru fenomenul karting a crescut mult in ultima perioada.Prin infiintarea noii sectii de karting, Clubul Sportiv Municipal va adauga o noua ramura sportiva, care deja se bucura de popularitate in Lugoj.Hotararea a fost luata in ultima sedinta de consiliu a anului 2022, cu unanimitate de voturi."Consecinta directa a infiintarii unei asemenea sectii va fi dezvoltarea sportului de performanta la nivelul municpiului Lugoj", se spune in referatul initiatorului. ... citeste toata stirea