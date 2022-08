Turc, arestat preventiv dupa ce si-a injunghiat 2 conationali, intr-o parcare de langa Timisoara

Un cetatean turc a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor dupa ce si-a ranit cu un briceag doi conationali, intr-o parcare de camioane de langa Timisoara, potrivit realitateadetimis.net.Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au anuntat ca procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un cetatean turc, pentru tentativa de omor calificat."In fapt, s-a retinut ca la data de 17.08.2022, in jurul orei 21.00, in timp ce se aflau in parcarea de tiruri ... citeste toata stirea