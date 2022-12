Turci prinsi dupa ce au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. Erau ajutati de un roman

Transportul de migranti a fost interceptat de politistii de frontiera miercuri, in Valcani, judetul Timis. Oamenii legii au amplasat un filtru in localitate, iar in timpul verificarilor au oprit un autoturism pentru control. Cel de la volan, un cetatean roman, transporta patru turci care nu ili justificau prezenta in zona."Cei patru cetateni straini si soferul autoturismului au fost condusi la sediul sectorului pentru cercetari. In cadrul verificarilor, politistii de frontiera au stabilit ca ... citeste toata stirea