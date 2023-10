Produsul turistic "Mic dejun la Margina" a castigat sambata, 7 octombrie, un nou premiu european.Acesta a fost selectat de curatorii BIG SEE pentru editia din acest an a evenimentului desfasurat la Ljublijana, Slovenia.Proiectul a primit Premiul BIG SEE Tourism Design Award 2023, la categoria "Povestea creativa si identitatea ca experienta"."Premiul acesta este al intregii comunitati. Munca noastra din ultimii peste sase ani este recunoscuta la nivel international, iar meritul este al ... citeste toata stirea