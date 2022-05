Turist in Banat: Obiectivele turistice din comuna Prigor vor fi puse in valoare

Asociatia Acasa in Banat si Fundatia Orange isi unesc fortele pentru a pune in valoare patrimoniul natural si arhitectural din comuna Prigor, judetul Caras Severin, in cadrul proiectului "Turist in Banat".Finantat de Fundatia Orange cu suma de 35.000 lei, prin intermediul "Sustine un ONG!", program anual ce incurajeaza participarea activa a angajatilor companiei in proiecte sociale, proiectul isi propune sa ajute comuna Prigor sa devina o destinatie turistica atractiva.Amplasata pe Valea ... citeste toata stirea