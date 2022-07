Turista romanca, ucisa de un rechin in Marea Rosie, in Egipt

White Shark.Doua femei au fost ucise in atacuri ale rechinilor in Marea Rosie, in Egipt, la sud de orasul Hurghada, a declarat ministrul egiptean al Mediului duminica, relateaza Reuters, care citeaza surse conform carora una dintre ele este romanca. Pana in prezent, MAE roman nu a oferit informatii despre acest subiect.Doua surse au declarat pentru Reuters ca trupul unei turiste romance in varsta de peste 40 de ani a fost descoperit la cateva ore de la atacul in care a murit o femeie de 68 ... citeste toata stirea