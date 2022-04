"Turneul" "Forbes Romania Best Cities For Business" a inceput la Timisoara

Startul "turneului" din acest an "Forbes Romania Best Cities For Business" incepe la Timisoara, intr-o conferinta dedicata provocarilor mediului de afaceri, in care sunt reuniti reprezentanti ai centrului universitar timisorean si reprezentanti ai comunitatii de business din Timisoara.Cu acest prilej, prof. Marilen Pirtea, rectorul Universitatii de Vest Timisoara, in interventia care i-a revenit, a preferat sa spun lucrurilor pe nume:"Europa este a regiunilor. Timisul, in Regiunea Vest, ... citeste toata stirea