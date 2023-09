Noaptea Cercetatorilor, sub genericul U*Night, este un eveniment anual care se organizeaza in aceeasi zi, simultan in peste 25 de tari europene (in acest an este vineri, 29 septembrie), pentru a sarbatori cunoasterea, descoperirile si beneficiile cercetarii.Programul Noptii Cercetatorilor din acest an cuprinde conferinte, experimente interactive, dezbateri si concursuri cu premii, intr-o desfasurare pe tot parcursul zilei de 29 septembrie, dar si in evenimentele satelit asociate actiunii ... citeste toata stirea