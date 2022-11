U.V.V.G. Arad si U.B.B. Cluj-Napoca au semnat un protocol de colaborare

La initiativa U.V.V.G. Arad, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a acceptat propunerea de a dezvolta programe proprii pe infrastructura, in gazduirea universitatii noastre. Acest protocol de colaborare a fost sprijinit si de autoritatile publice locale ale oraselor Arad si Cluj-Napoca.Programele UBB vor fi complementare celor existente in Arad si in U.V.V.G., tintind sa satisfaca nevoile locale/regionale, prin expertiza specifica/unica existenta in tara la UBB, la un nivel ... citeste toata stirea