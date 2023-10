In perioada 26-29.09.2023, la Rotterdam, in Olanda, a avut loc cea de-a 33-a Conferinta si Expozitie Anuala organizata de catre E.A.I.E. (Asociatia Europeana pentru Educatie Internationala). Expozitia din acest an a fost desfasurata sub genericul "Connecting currents", dorindu-se astfel incurajarea interconectarii diferitelor arii de specializare ale participantilor si promovarea colaborarii si actiunii comune la nivel international.Participarea Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad, ... citeste toata stirea