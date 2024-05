UAV a deschis Scoala de vara -"Atelierul de antreprenoriat".

A inceput Scoala de Vara "Atelierul de antreprenoriat" 2024, un eveniment organizat de Consiliul Judetean Arad prin Centrul Cultural Judetean Arad si Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, in parteneriat cu Asociatia Edu4Future, sub egida Societatii Antreprenoriale Studentesti din UAV.Din 23 mai si pana in 4 iunie, studentii UAV de la Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protectia Mediului, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Stiinte ale Educatiei, ... citește toată știrea