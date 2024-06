UBB si UVVG lanseaza programul de studii de licenta "Informatica Economica" la Arad

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad a lansat un program de studii la nivel de licenta al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), organizat in parteneriat cu universitatea aradeana. Este vorba despre programul de studii Informatica Economica, care va fi desfasurat la forma de invatamant ID, incepand cu anul universitar 2024-2025. Derulat prin cea mai mare facultate de specialitate din tara si cel mai bine pozitionata in domeniu din Romania in multe rankinguri internationale, ... citește toată știrea